Causas do incêndio podem ter sido por vazamento de diesel - Foto: Divulgação/Edição MS

Carreta carregada com 20 toneladas de macarrão pegou fogo ontem (7), na rodovia BR-163, em Pedro Gomes. Vazamento de diesel pode ter sido a principal causa do incêndio. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Edição MS, a carreta Volvo, com placas de Nova Alvorada do Sul, carregava carga de macarrão, quando começou a pegar fogo. Motorista saiu rapidamente do veículo, que ficou totalmente queimado.

Bombeiros foram acionados no local para conter as chamas.