Carreta bitrem que saiu de Dourados é apreendida com 2t de maconha

Uma carreta bitrem que saiu de Dourados com carga de sucata foi apreendida na manhã de hoje (9) com mais de duas toneladas de maconha em seu interior. O flagrante ocorreu na BR-163, próximo a Ponte Ayrton Senna, que divide os Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Guaira (PR), o trabalho ocorreu em conjunto com agentes do Denarc de Cascavel (PR) durante fiscalização de rotina. Dois homens moradores em Guarapuava (PR), ambos de 42 anos e que não tiveram a identidade revelada, foram presos.

A droga estava escondida dentro de vários fardos sob uma carga de ferro-velho.

De acordo com a polícia, a dupla retirou a sucata de ferro-velho em Dourados e depois em Eldorado para esconder o entorpecente e entregar na cidade de Pindamonhangaba (SP).

Os dois homens foram presos por tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Cascavel.