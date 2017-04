Carreta bitrem passa por cima de carro e vítimas ficam presas nas ferragens

Ainda na madrugada desta quinta-feira (13), por volta das 4h30, um grave acidente entre carro e carreta deixou duas pessoas feridas. O veículo de carga passou por cima do carro de passeio na Rodovia BR-163, em Congonhas, distrito de Bandeirantes, a aproximadamente 70 quilômetros da Capital.

Conforme as informações do site Edição MS, o Fiat Uno, com placas de Campo Grande, seguia pela BR-163 em direção a Coxim e a carreta seguia pela BR-060. O motorista da carreta disse que não viu o veículo de passeio e passou por cima do carro. O caminhoneiro também afirmou que não percebeu que arrastava o Uno.

O condutor chegou a fazer parte da rotatória ainda arrastando o carro, que estava preso embaixo da carreta. O radialista Augusto Marques registrou fotos do acidente quando passava pelo local e contou que o fato aconteceu por volta das 4h30. CCR MSVia foi acionada e chegou aproximadamente uma hora após a colisão.

As vítimas teriam ficado presas nas ferragens e foram socorridas entre 6 e 7 horas. Até o momento não foi divulgado o nome dos ocupantes do Uno ou o estado de saúde.