Carreta bitrem carregada com cerca de 60 toneladas de milho tomba na MS-480

Tombamento aconteceu por volta da 00h desta quinta-feira (17) na MS-480, próximo ao Posto Fiscal Ofaié - Foto: Nova News

Uma carreta Scania bitrem, com placas de Maringá (PR), carregada com cerca de 60 toneladas de milho tombou por volta da 00h desta quinta-feira (17), na MS-480, próximo ao Posto Ofaié, no município de Anaurilândia.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, populares relataram que o motorista teria sido “fechado” por outra carreta que vinha de frente e tentava uma ultrapassagem. Ao perceber que poderia colidir em uma segunda carreta que trafegava pelo local, o condutor contou que parou às margens da pista, que estava molhada na hora do acidente com a chuva que caia, momento em que ocorreu o tombamento.

Apesar do susto, o motorista da carreta nada sofreu. A ocorrência foi atendida pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) que não precisou interditar a pista, já que a carga ficou espalhada apenas às margens da rodovia. Um guincho foi acionado para a retirada do caminhão. Segundo apurado no local, a carga tinha como destino a cidade de Maringá (PR).