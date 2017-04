Carona da morte: idoso morre após cair de trator e ser atropelado

Elias Rozendo da Silva, de 75 anos, morreu no fim da manhã de quarta-feira (12), depois de cair do trator em que estava como passageiro e a roda do veículo passar por cima dele. O caso aconteceu em Itaquiraí, cidade que fica a 402 quilômetros da Capital.

Conforme as informações da polícia, o acidente aconteceu por volta das 11 horas no assentamento Indaiá. A vítima seguia de carona no trator, quando se desequilibrou e caiu embaixo de uma das rodas, que passou por cima do idoso.

Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, Elias teve morte instantânea e a Polícia Civil foi acionada para ir ao local, que permaneceu isolado até a chegada da Perícia. O condutor do trator foi levado para a delegacia para prestar depoimento e o caso é tratado como morte a esclarecer.