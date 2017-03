Cantor sertanejo que deve R$ 33 mil de pensão passa a noite na cadeia

O cantor de uma dupla sertaneja de Mato Grosso do Sul passou a noite na delegacia da cidade de Bonito distante 300 quilômetros de Campo Grande, e permanece na cadeia pela falta de pagamento de pensão alimentícia do filho, de 3 anos.

Ele foi detido na noite de ontem (26) depois da gravação de um DVD na cidade. De acordo com a delegada Jennifer Estevam de Araújo, os advogados do cantor iriam providenciar o pagamento de R$ 33.254,25 dos valores devidos para que o cantor fosse libertado ainda nesta segunda-feira (27).

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara de Família de Campo Grande e na decisão, o músico é sentenciado a dois meses de prisão ou ao pagamento da pensão.

O cantor foi preso logo após o término da gravação do DVD da dupla que acontecia em Bonito. A dupla conseguiu uma autorização para terminar o show, antes da prisão do músico, por causa do alto investimento feito para a apresentação.

No ano passado, a dupla assinou contrato com uma das mais importantes gravadoras do País. No currículo, os cantores contam com parcerias com importantes nomes do cenário nacional.