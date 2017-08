Cansada de ser furtada dentro de casa, mãe entrega filho à polícia

Condenado a 16 anos de prisão, Mauro Henrique Correa, cujo apelido é “Cabecinha”, foi detido por policiais do NIC (Núcleo de Investigação e Capturas da Delegacia Regional de Corumbá) na manhã desta segunda-feira, 14 de agosto, por volta das 10h30, no bairro Cravo Vermelho I.

“Cabecinha” vinha praticando pequenos furtos na casa da própria mãe, uma idosa de 71 anos, que resolveu procurar a Delegacia de Mulher para relatar os crimes do filho. Ao realizar a checagem do nome no sistema policial, a atendente percebeu que havia um mandado de prisão contra Mauro, a quem, de pronto, os policiais civis do NIC foram ao encontro.

Divulgação Mauro "Cabecinha" tem extensa ficha criminal e era foragio da Justiça

Ao perceber a chegada da Polícia, o foragido, que já se encontrava exaltado, se trancou dentro da casa na tentativa de não ser capturado, porém após trabalho de negociação com a equipe de investigadores, “Cabecinha”, que possui extensa ficha criminal com passagens que vão desde furto, roubo, estupro, lesão corporal até homicídio na forma tentada, resolveu se entregar.

Após a prisão, ele foi encaminhado ao 1º Distrito de Policia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.