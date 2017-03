Candidatos do MS a entrarem na Força Nacional são chamados para testes físicos

Policiais militares de Mato Grosso do Sul que se inscreveram no processo seletivo para ingresso no DFNSP (Departamento da Força Nacional de Segurança Pública) foram convocados nesta quinta-feira (2) para realizarem a etapa de testes de aptidão física da seleção.

Foram convocados 35 policiais de diferentes graduações. As provas serão aplicadas nos dias 14 de março, às 9h, na UBSSFA (União Beneficente dos Subtenentes e Sargentos das Forças Armadas), e 15 de março, às 8h, no CEDESC/FUNLEC.

No primeiro dia os policiais passarão por provas de natação utilitária e flutuação vertical. No segundo dia, os testes serão de flexão/isometria de braço na barra fixa, flexão de braço no solo, abdominais, corrida de 12 minutos e de 50 mentros.

Caso os candidatos não concordem com os resultados dos testes, poderão interpor recursos no prazo de dois dias úteis a partir da divulgação dos resultados.

Serão desclassificados do processo seletivo os candidatos que não comparecerem nos locais de testes nos horários especificados.

Os policiais devem se apresentar para os testes com documento de identidade e atestado médico, expedido no máximo 30 dias antes das provas.

Para conferir as demais regras do processo seletivo, consulte o Diário Oficial do Estado na página 4.