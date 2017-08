Camionete invade anel viário e funcionário da Energisa morre em acidente

Imagem midiamax

Um eletricista identificado como Eder Gomes Teodoro de aproximadamente 30 anos, funcionário da concessionária Energisa, morreu em um acidente após sair do trabalho na noite desta quarta-feira no anel viário em Campo Grande.

Eder transitava em uma Honda Falcon no anel viário entre a saída de São Paulo e saída de Sidrolândia quando houve o acidente. O eletricista colidiu contra a lateral de uma Toyota Hilux que saiu de uma estrada vicinal e atravessou a pista.

O motorista da camionete fugiu do local. Testemunhas que anotaram a placa do veículo, disseram que se trata de uma Hilux de cor escura. Um retrovisor da camionete ficou caído no local do acidente.

Por quase duas horas, militares do Corpo de Bombeiros e socorristas da CCR Vias, tentaram reanimar o motociclista com massagem cardíaca e oxigênio, porém Eder morreu no local.

Familiares e colegas de trabalho do elericista estavam desolados no local. Segundo conhecidos do trabalhador ele voltava para casa, no Bairro Jardim Tijuca. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil foram acionados.