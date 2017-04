Caminhonete passa por cima de motociclista que morre na Capital

Um motociclista morreu em um acidente na avenida Gury Marques, após o Bairro Moreninhas (no sentido à saída de São Paulo) em Campo Grande na noite deste domingo (02). A vítima foi identificada como Wagner Pereira de Sousa, de 33 anos.

De acordo com populares, Wagner teria cortado caminho pelo canteiro central com uma moto Honda Biz, para sair na pista quando houve a colisão com uma caminhonete Toyota Hilux com placas da Bolívia.

Três pessoas que estavam na caminhonete não sofreram ferimentos. Uma mulher se identificou como a motorista do veículo onde também estavam dois homens.

No local onde o motociclista teria saído do canteiro não possui iluminação. A Hilux chegou a passar por cima da moto e do motociclista durante o impacto. A polícia não descarta que a caminhonete estava em alta velocidade. A frente do veículo ficou totalmente destruída com a colisão.

Familiares de Wagner que foram ao local estavam desolados. O Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ir ao local, porém a vítima morreu no local. A pista onde ocorreu o acidente ficou interditada para a análise da Perícia da Polícia Civil. O caso será registrado na Depac Piratininfa.