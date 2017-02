Caminhonete bate em árvore e jovens são arremessados para fora do veículo

Dois jovens, de 22 e 23 anos, foram lançados para fora do veículo em que estavam em colisão de caminhonete contra uma árvore, por volta da meia-noite desta quinta-feira (16) em Naviraí - distante 366 km de Campo Grande.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente em que o veículo S10, com placas de Campo Grande, bateu contra a árvore do canteiro central da avenida Weimar Gonçalves Torres. Tanto o condutor, identificado apenas como Agnaldo, quanto o passageiro, Vagner, foram arremessados para fora do veículo, segundo o site Tá na Mídia Naviraí.

Os jovens foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Naviraí, ambos com cortes e escoriações pelo corpo e já receberam alta do hospital.

A caminhonete, que ficou com a frente destruída, foi guinchada ao pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) pois, estava com documentação irregular.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa da direção de veículo automotor e os envolvidos são aguardados para depor no 1° Distrito Policial da cidade.