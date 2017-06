Caminhoneiro preso pela PF levava 4 toneladas de maconha para a Bahia

Agentes da Polícia Federal aprenderam, na noite de quinta-feira (1), quatro toneladas de maconha que estavam escondidas em meio a uma carga de ração de cachorro e que teriam como destino não só bocas de fumo de Campo Grande, como também estados do Nordeste, principalmente a Bahia.

Um caminhoneiro de 48 anos foi preso em flagrante pelo transporte da droga. Ele foi parado pelos agentes em sua carreta Scania vermelha na BR-163, há cerca de 15 quilômetros da divisa com a Capital, no distrito de Anhanduí.



Segundo a PF, o acusado é morador da cidade de Mundo Novo (a 476 km da Capital) e declarou que receberia cerca de R$ 50 mil dos traficantes assim que desembarcasse a droga na Bahia.



De acordo com a versão do acusado, ele foi abordado por estranhos em um posto de gasolina na mesma estrada, nas cercanias de Naviraí (a 366 km da Capital) e decidiu aceitar o serviço pelo valor que receberia.



Ao todo, 133 tabletes da maconha foram encontrados no bagageiro do caminhão junto da ração de cachorro.



O acusado estava sozinho no momento de sua prisão. Ele foi indiciado por tráfico de drogas e ficará detido na Superintendência do órgão em Campo Grande por enquanto.