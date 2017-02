Caminhoneiro é sequestrado e colocado em porta-malas por quadrilha armada

Um caminhoneiro passou por momentos de terror na noite desta terça-feira (7), quando foi abordado por uma quadrilha, na BR-463, em Aparecida do Taboado.

A vítima disse que trafegava pela rodovia quando percebeu que as cintas do caminhão estavam soltas e para não causar acidente resolveu descer e amarrá-las. Depois de 10 minutos um carro parou atrás do caminhão e outro o fechou pela frente.

Os bandidos exigiram que entregasse seu celular e as chaves do caminhão se não atirariam contra ele. O caminhoneiro foi colocado no porta-malas do carro usado pelos autores, enquanto outro ladrão conduzia o caminhão.

Depois de 1 hora dentro do porta-malas, a vítima argumentou que estava com câimbras e foi colocado no banco traseiro de cabeça baixa. O caminhoneiro ficou refém dos autores por aproximadamente 6 horas, sendo deixado pelos bandidos próximo a um posto na rodovia que dá sentido a Paranaíba.

Ele disse aos policiais, que só foi liberado depois que um dos autores recebeu uma ligação avisando que ele poderia ser solto. O caminhão foi levado e o caso registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima.