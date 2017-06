Caminhoneiro é flagrado viajando em posse de cocaína em MS

Um caminhoneiro foi flagrado em posse de cocaína. Escondida no painel da carreta em que ele estava, policiais rodoviários federais encontraram porções da droga que totalizou 6g.

A abordagem ocorreu na BR-163, em Campo Grande, no âmbito da Operação Hypnos, voltada a fiscalização da jornada exaustiva de trabalho de profissionais de transportes de carga no Mato Grosso do Sul. A ação teve participação de integrantes do Ministério Público do Trabalho.

De acordo com a PRF, durante abordagem de uma carreta Volvo, com placas de Minas Gerais, os agentes suspeitaram do motorista.

Além da cocaína, foi encontrado com ele um prato e um cartão, utilizado para o consumo da droga em pó. Em declaração aos policiais rodoviários federais o homem declarou que faz uso do entorpecente em substituição a anfetaminas (rebites), sendo dependente químico há 15 anos.

Não foram constatadas alterações de capacidade psicomotora que caracterizasse o consumo recente do entorpecente, entretanto o cronotagrófo (aparelho que mensura o tempo de deslocamento e repouso do veículo) estava ineficiente pela ausência do disco de registro do aparelho.

A carreta foi retida em razão da irregularidade apresentada para o registro de horas de trabalho e o motorista conduzido para a Polícia Civil da Capital por posse de entorpecente para uso.