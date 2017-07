Caminhoneiro desconfia de frete, aciona PM e bandido morre em troca de tiros

Outros casos

Em 20 dias este seria o quarto golpe do falso frete. No dia 2 de julho um caminhoneiro de 55 anos foi rendido e amarrado ao atender um falso frete, na BR-163. A vítima combinou com os suposto ‘clientes’ para fazer uma mudança e o local para o encontro seria em um posto de combustível, na zona rural de Campo Grande, na BR-163. Ele esperava pelos clientes, quando dois homens chegaram e deram o endereço para a mudança.

Quando chegaram a um local ermo anunciaram o assalto rendendo o motorista, o amarrando e fugindo logo em seguida. Após algum tempo a vítima conseguiu se soltar e pedir ajuda a um homem que passava pela estrada.

Já no dia 20 de junho, outro caminhoneiro de 47 anos foi ferido a tiros quando atendeu um pedido de falso frete, na BR-262 saída para Terenos. Dois autores marcaram com a vítima em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. Segunda uma pessoa que estava com o motorista, os dois subiram no caminhão e, próximo a fábrica da Kepler Weber, sentido a Terenos, a dupla anunciou o roubo para levar o caminhão.

Um dos autores então apontou uma pistola, momento em que o caminhoneiro reagiu e desceu da cabine do veículo, quando levou dois tiros que o atingiram no tórax e abdômen. Posteriormente, os dois fugiram correndo em meio ao matagal nas margens da pista. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e está internado na Santa Casa.

E no dia 28 de junho, José Aparecido dos Santos de 50 anos foi rendido por bandidos armados em um falso frete e morreu seis dias depois na Santa Casa de Campo Grande, após pular do caminhão em movimento para escapar dos ladrões. Os autores do roubo, presos em flagrante depois do crime, contaram que o serviço foi ‘encomendado’ por um interno do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. Eles então ligaram para a vítima, e marcaram o encontro na Avenida dos Cafezais para o falso frete. A vítima chegou ao local, ambos embarcaram no caminhão e seguiram em direção ao Hipódromo no Bairro Paulo Coelho Machado.

Na Rua Delegado Alfredo Hardman a dupla teria anunciado o assalto e um dos bandidos assumiu a direção do caminhão, enquanto o motorista era mantido refém pelo segundo envolvido. Porém, José teria entrado em luta corporal com o suspeito e pulado do veículo, que estava em alta velocidade, para fugir.

Disparos foram realizados pelos autores, mas a vítima não foi atingida. A dupla de assaltantes prosseguiu com o caminhão e o abandonou na Rua José Pedrossian, no bairro Jardim Novo Seculo, a aproximadamente 5 quilômetros de onde o motorista teria pulado do caminhão.

Eles fugiram para uma residência nas proximidades. Policiais do Patrulhamento Aéreo, que acompanharam a ocorrência por rádio, flagraram a movimentação dos assaltantes e passaram as informações para os policiais que estavam em operação por terra.

Altiely Ribeiro do Nascimento e Israel Rodrigues Lopes, de 24 e 23 anos, foram presos capturados e com eles recuperados o celular e a carteira da vítima e uma arma de calibre 38, usada no crime. Ainda segundo a polícia, os dois suspeitos possuíam passagens e estavam foragidos da Gameleira.