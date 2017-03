Caminhão roubado no PR é recuperado carregado com soja em MS

Na noite da última segunda-feira (27), por volta das 22h30, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou o caminhão Scania/G 420 A4X2, com placas do Paraná, na BR-163, em Mundo Novo.

A equipe policial abordou o referido veículo, conduzido por um homem de 39 anos, e, em fiscalização minuciosa, constatou que as placas, chassi, número de motor e outros, apresentavam visíveis sinais de adulteração.

Após verificação, apurou-se que se tratava de um caminhão com registro de furto na cidade de Campo do Tenente (PR), em agosto do ano passado.

O condutor informou que o veículo era da empresa em que ele trabalha há quatro anos, e que estava com o caminhão por cerca de cinco meses.

Diante dos fatos, condutor e veículo foram encaminhados à Depol Civil de Mundo Novo para as providências cabíveis. O caminhão estava tracionando dois semireboques carregados de soja em grãos.