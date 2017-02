Caminhão com carga de mandioca cai em rio na MS-276

Condutor teria perdido o controle direcional do veículo bem na chegada do córrego (Imagem: Márcio Rogério/Nova News)

Nada de grave aconteceu ao motorista de um caminhão, carregado com 18 toneladas de mandioca, que despencou em um córrego a cerca de 15 quilômetros de Anaurilândia, na rodovia MS-276. O veículo caiu de uma altura de cerca de 20 metros. O motorista chegou a ficar em estado de choque ao perder o controle da direção e cair no local conhecido como ‘Córrego Fumaça’.

O motorista teria carregado o caminhão na tarde desta quarta-feira (1º) em uma lavoura na cidade de Anaurilândia e saiu na madrugada desta quinta-feira (02) por volta das 5h. Segundo relato do condutor, ele teria perdido o controle direcional do veículo bem na chegada do córrego, quando veio a despencar na margem do afluente.

Ainda pelo apurado, o condutor seguia com destino à cidade de Nova Londrina (PR). O motorista é residente em Anaurilândia e conduzia o caminhão também com placas daquele município. Ele não teve ferimentos e foi socorrido por populares que passavam pelo local.

As 18 toneladas de mandioca ficaram espalhadas às margens do córrego. Devido à queda, o caminhão ficou bastante danificado e seria retirado do local com auxílio de um guincho. A rodovia, que liga os municípios de Anaurilândia e Batayporã e que tem ligação com a MS-480, que dá acesso ao estado de São Paulo e, acaba sendo o corredor de ligação com o Paraná, não chegou a ser interditada.