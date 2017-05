Câmeras podem ter flagrado momento em que homem atirou no namorado da ex

Serão analisadas pela equipe de criminalística da Polícia Civil as câmeras de segurança dos imóveis vizinhos ao local onde Erlanderson Vaz da Silva de 38 anos, foi baleado com seis tiros na noite da última terça-feira (16), pela Rua Sílvio Romero no Jardim São Lourenço em Campo Grande.

Testemunhas do momento em que Dagoberto Lima Rocha de 41 anos atirou contra a vítima também já foram ouvidas, inclusive a namorada da vítima, de 33 anos, e que presenciou o crime.

O próprio Erlanderson já foi ouvido pela polícia e ainda segundo a delegada Célia Maria Bezerra da 4ª Delegacia de Polícia da Capital, e que é responsável pela investigação, o inquérito policial sobre o caso dever ser concluído nos próximos dias.

Mais detalhes sobre o crime não serão divulgadas a pedido da família da vítima à polícia.

Depoimento - No último dia 18, Dagoberto prestou depoimento a polícia e inclusive entregou a arma usada no crime. No entanto, por não ter havido situação de flagrante ele foi liberado.

Em contato com a redação o advogado do suspeito, Francisco Guedes Neto informou que o cliente vai continuar colaborando com a investigação. O advogado ainda ressaltou que Dagoberto não premeditou o crime, mas preferiu não comentar sobre o que teria motivado os disparos.

Quadro clínico – Erlanderson ainda segue em observação na Santa Casa de Campo Grande. Ele foi transferido da área amarela dos hospital para a UCP (Unidade de Cuidados Prolongados) do hospital, no último sábado (20), onde passa por tratamentos de reabilitação motora principalmente dos movimentos de seu rosto, sendo que um dos disparos atingiu a boca da vítima.

Na última semana ele passou por pelo menos três procedimentos cirúrgicos sendo que o mais complexo deles foi a cirurgia de buco-maxilo-facial ( de reconstrução da face). A vítima já não respira mais sobre a ajuda de aparelhos, está consciente e seu quadro clínico é considerado estável, segundo a Santa Casa de Campo Grande.

O crime - Por volta das 23h da última terça-feira (16), Dagoberto teria baleado Erlanderson Vaz da Silva de 38 anos, com seis tiros. O empresário estava com uma mulher de 33 anos, que seria ex do suposto autor. O crime ocorreu na Rua Sílvio Romero, no Jardim São Lourenço, em Campo Grande enquanto o casal estava em uma picape Saveiro. O autor fugiu após o crime.

Assustada, a mulher ainda gritou para que o ex parasse, mas sem sucesso. Após o crime, o ex-marido fugiu. Mesmo ferida, a vítima foi dirigindo até o posto de saúde do Bairro Tiradentes, onde recebeu os primeiros socorros.