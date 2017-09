Câmeras de segurança flagram furto e suspeito é detido pela Força Tática

Na abordagem, os policiais reconheceram o suspeito do furto com base nas imagens do circuito de segurança existente no local que flagrou ele correndo após o delito. De acordo com o informado, o jovem estava com a mesma roupa do dia do crime, bem como ainda o boné e a mesma mochila.

Indagado sobre o furto, o suspeito confessou o crime e disse que furtou o celular com a ajuda de E.A., sem a identidade divulgada, que estava com ele no momento da abordagem policial. Segundo ele, o aparelho Galaxy S3, azul metálico, foi trocado em seguida em uma “boca de fumo” por duas pedrinhas de crack.

Diante dos fatos, os suspeitos foram entregues na 1ª Delegacia de Polícia Civil para a autoridade de plantão tomar as providências cabíveis ao caso.