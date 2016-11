Caçadores fogem da PMA e abandonam armadilha de caça de animais próximo a Ponte do Rio Dourados

Policiais Militares Ambientais de Dourados receberam denúncia de que havia caçadores nas proximidades da ponte do rio Dourados na estrada, que liga a cidade de Dourados a Laguna Carapã. A PMA foi até o local da denúncia e encontrou hoje (21) pela manhã dentro de uma mata, uma armadilha para captura de animais de médio porte, como catetos e queixadas, a qual indicava que teria sido armada há pouco tempo.

O artefato era confeccionado em tela e madeira do tipo jaula. Havia milho, soja e sal utilizados como cevas em volta e dentro da armadilha, a qual estava armada, porém, sem nenhum animal capturado. Havia ainda uma escada próxima à ceva, que serviria para subir em árvore, que é um tipo de espera, para abate de animais com armas de fogo, quando estes vêm se alimentar.

Os policiais ficaram escondidos na mata, esperando que os caçadores viessem conferir as armadilhas, porém, até há pouco, ninguém havia aparecido. A armadilha foi retirada. Os Policiais suspeitam que os caçadores tenham visto a viatura e fugido do local. A PMA está intensificando os contados com os proprietários rurais, para que eles ajudem na prevenção aos crimes ambientais, ao ligar e denunciar os infratores, ou casos suspeitos.