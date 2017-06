Buraco em rodovia causa acidente e dois caminhões batem de frente em Ivinhema

Duas carretas bateram de frente em acidente na noite de ontem (01), na MS-276 em Ivinhema - distante 282 km de Campo Grande. Apesar da colisão, nenhum dos motoristas ficou ferido.

Segundo informações do site Jornal da Nova, o acidente aconteceu entre um caminhão Scania com placas de Nova Andradina, com um bi trem carregado com grãos de soja e um cavalo mecânico Mercedes Benz com placas de Dourados, vazio.

O condutor do caminhão Scania disse que o outro provocou a colisão ao invadir a pista contrária,ao desviar de um veículo que havia caído em um buraco na via e estava danificado à beira da rodovia.

Os dois condutores conseguiram frear, o que amenizou o impacto. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) atendeu a ocorrência e organizou o trânsito já que houve grande congestionamento em ambos os lados da pista, até a remoção dos veículos.