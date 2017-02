Briga nas escolas em MS é maior entre meninas, afirma polícia

A Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij) investiga um caso de briga entre adolescentes na saída da Escola Estadual Dolor de Andrade, no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Segundo a polícia, brigas envolvendo adolescentes são maiores entre as meninas e por causa de namorado.

“De cada dez procedimentos instaurados na Deaij por lesão corporal, oito são praticados por meninas. Quero também deixar claro aos pais que eduquem seus filhos, uma vez que as vítimas têm todo direito de pleitear indenização no Poder Judiciários por danos morais”, afirmou o delegado da Deaij Bruno Urban

A escola disse que sabia do desentendimento entre as duas alunas e que chegou a conversar com as adolescentes.

A Secretaria de Educação do Estado informou que não pode comentar as agressões porque elas ocorreram fora da escola. Mas explicou que a instituição de ensino busca acompanhar de perto esses desentendimentos que começam dentro da escola, para que esse tipo de situação não se repita.

A adolescente de 14 anos admitiu ter iniciado a briga por causa de um desentendimento entre as duas havia mais de um ano. Ela vai responder pelo ato e a penalidade pode chegar a internação em uma Unidade Educacional de Internação (Unei).

“Peguei, dei um tapa na cara dela, joguei ela no chão, abaixei a cabeça dela no chão, fiz ela comer areia. Dei um soco na cara dela”, disse a adolescente agressora.

A briga foi registrada em vídeos gravados pelo celular. As imagens mostram que mesmo depois de cair no chão, a vítima continua apanhando. A vítima, que está machucada no rosto, contou que vinha recebendo ameaças.

“Ela chegava em mim e falava que ia me bater. Na internet, ela falava para mim ficar atenta, que não era para mim fazer nada que ela não gostasse”, disse a vítima.

A polícia ainda investiga o suposto envolvimento da mãe da vítima que teria arranhado e mordido a adolescente agressora da filha.