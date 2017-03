Briga entre namorados termina com um esfaqueado e outro preso

Na tarde de quarta-feira (1º), Odinei Rodrigues dos Santos, de 31 anos, foi preso em flagrante depois de tentar matar o namorado, de 39 anos. O caso aconteceu em Piraputanga, distrito de Aquidauana.

Policiais militares foram chamados para irem até o local do crime por volta das 18 horas. Eles acionaram também Corpo de Bombeiros após terem a informação de que a vítima tinha sido esfaqueada e, na casa, encontraram o homem de 39 anos com várias perfurações provocadas por faca no abdômen, mão esquerda e costas.

A vítima informou quem era o autor do crime, o namorado de 31 anos, com quem mora há 5 anos. O homem foi socorrido e levado ao hospital, enquanto os policiais faziam buscas por Odinei, que foi encontrado e preso em flagrante. Ele revelou que esfaqueou o companheiro depois que eles tiveram uma briga e a vítima o agrediu com socos e chutes.

O caso é tratado como tentativa de homicídio e as facas usadas no crime foram apreendidas.