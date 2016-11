Briga em diretório de partido político acaba com um esfaqueado em MS

Durante uma confusão em um diretório de partidário, na cidade de Jardim distante 239 quilômetros de Campo Grande, uma pessoa acabou ferida a facadas, nesta terça-feira (15).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na delegacia de polícia civil, durante uma confusão entre os funcionários do diretório, a vítima, de 34 anos, teria tentado separa a confusão, quando outro funcionário, de 28 anos, de posse de uma faca desferiu um golpe que atingiu o homem no braço.

O homem foi levado para o hospital da cidade onde recebeu atendimento médico. O autor fugiu logo em seguida. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.