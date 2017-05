Briga em bar termina com homem morto a tiros na Capital

Um homem que não teve identidade revelada foi morto por volta das 22h20 do domingo (7) nas imediações da Rua Catiguá com Ana Jacinto, no bairro Paulo Coelho Machado. Segundo testemunhas que não quiseram se identificar, a vítima teria envolvido-se numa briga de bar, onde um baile era realizado, quando foi alvejado por tiros.

Ao todo, teriam sido feitos cinco disparos de arma de fogo, dos quais três teriam atingido a vítima. Após o crime, o bar onde a vítima estava apagou as luzes e recolheu mesas e cadeiras, assim como outros comércios das imediações. A perícia foi deslocada ao local.

De acordo com leitores que reportaram o homicídio, no mesmo bar teria sido palco de troca de tiros há poucas semanas.