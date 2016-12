Brasileiros madrugam em fila para tentar medicina no Paraguai

Em busca do sonho de cursar faculdade de medicina e pagando mensalidade bem mais barata se comparada a universidades brasileiras, jovens atravessam a fronteira e vão até Pedro Juan Caballero tentar se formar num dos cursos mais desejados.

Pelo menos 300 estudantes brasileiros madrugaram na fila nesta sexta-feira (02) para disputar 200 vagas de uma universidade na fronteira. Segundo o site paraguaio Amambay Digital, havia apenas 15 paraguaios pela disputada das vagas.

Como a quantidade de brasileiros era muito superior, segundo o site, houve empurra-empurra e a polícia foi acionada para proteger os paraguaios. Segundo o site, eles estariam sendo maltratados com xingamento pelos brasileiros. O grupo paraguaio ganhou preferência e foi colocado na frente da fila.

Pedro Juan conta com sete faculdades de medicina e tem uma media de 8 mil alunos, a maioria brasileiros. As mensalidades não chegam a R$ 1 mil, diferentemente no Brasil, cujo valor passa de R$ 5 mil.