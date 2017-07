BRASILEIRO TEM SUAS TERRAS QUEIMADAS POR “SEM TERRAS” NO PARAGUAI

Fazendeiro brasileiro tem seu pasto queimado por sem terras em fazenda situada na região de Capitão Bado na fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul.

A ação dos sem terra foi iniciada na manha de sabado (21) e domingo (22) na colônia Carapaí no departamento (estado) de Amambay na fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul, onde o brasileiro Jefferson Benardi, tem uma fazenda e na manha de hoje teve que lutar para apagar um incêndio criminoso realizado pelos sem terra que ocuparam as proximidades da fazenda e pretendem invadir a mesma, o fazendeiro brasileiro manifestou que as perdas pela queimada, realizadas pelos sem terras, são milionárias e que o governo local não oferece nenhuma garantia aos brasileiros que se instalaram na região, já que se mantem de braços cruzados ante a barbárie das ações dos sem terras no Paraguai contra os brasileiros.

Vários empresários brasileiros se instalaram na região após o convite do governador Pedro Gonzalez (PLRA) que os deixou abandonados a sua própria sorte no país vizinho, após convidar os empresários durante a sua turnê de palestras pelo Brasil, onde manifestava que a região era uma terra de oportunidades e onde hoje varios dos empresários tiveram que fechar as portas e voltar ao Brasil, deixando seus maquinários no estado de Amambay de onde não puderam retirar.

A ação dos sem terras tem assustados os agricultores e pecuaristas que se instalaram no estado de Amambay ante a passividade do governo local com as ações criminosas e ate incentivadas pelas autoridades do estado.

Segundo informações, os sem terras com as ações iniciadas na manha de sabado e que continuaram no domingo, estariam buscando provocar o brasileiro a fim de que este reacione e possa perder os seus direitos “adquiridos” no Paraguai.