Brasileiro é preso com 20 kg de cocaína na fronteira com o Paraguai

Por volta das 18h30 desta terça-feira (11) o brasileiro Luís Fernando Vieira da Silva, 26 anos, foi preso pelos Agentes da (Senad) Secretaria Nacional Anti Drogas, em Pedro Juan Caballero, transportando 20 kg de cocaína.

O acusado dirigia um veículo Fiat Strada no centro da cidade que faz fronteira com Ponta Porã - distante 323 km de Campo Grande quando foi abordado pelos agentes que faziam controle de vigilância na área e notaram atitude suspeita do homem, de acordo com o site Porã News.

Durante vistoria no veículo, os policiais encontraram fundo falso, onde a droga estava escondida. A cocaína seria distribuída em várias capitais brasileiras.

O caso foi comunicado ao promotor de Justiça da cidade, que determinou a apreensão da droga e do veiculo e que o condutor, guarde prisão na unidade antidrogas da Senad, em Pedro Juan Caballero.