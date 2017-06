Brasileira de 41 anos é assassinada pelo marido com tiro na cabeça

Uma brasileira de 41 anos de idade foi morta hoje (5) em uma propriedade rural no lado paraguaio, perto da fronteira com Mato Grosso do Sul. A vítima foi identificada como Maria Aparecida Luís de Oliveira, 41.

De acordo com o site Porã News, o principal suspeito do crime é o marido de Maria Aparecida, identificado como Alfredo de Oliveira Valiente, 40, que está foragido. O assassinato ocorreu na chácara “São José e Santa Elena”, na Colônia 15 de agosto.

Policiais paraguaios informaram que as primeiras informações revelam que o crime foi por motivos passionais. O legista Marcos Prieto, da Polícia Nacional do Paraguai, informou que a mulher foi morta com o tiro na cabeça, no quarto do casal.

Agente da Divisão de Homicídios da Policia Nacional em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande, procuram o marido da vítima, mas existe possibilidade de o suspeito ter fugido para o Brasil.