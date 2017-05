Bombeiro praticamente ressuscita bebê engasgado em IVINHEMA

Um bombeiro de Ivinhema salvou a vida de um bebê de 10 dias engasgado com catarro neste último domingo (21), na Rua Silvino Ferreira do Nascimento no Bairro Itapoã.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, o bombeiro Marcio Leite da corporação de Ivinhema estava de folga, quando recebeu um telefonema de sua mãe, informando que um bebe recém-nascido estava engasgado e não conseguia mais respirar, rapidamente o mesmo foi até o local, onde o pequeno Moises Antônio Fernandes de Souza de apenas 10 dias estava ficando roxo e sem respirar, rapidamente ele fez os primeiros socorros e fez a tapotagem, que é uma técnica de desobstrução brônquica, que tem como objetivo soltar as secreções das vias respiratórias e facilitar sua eliminação. Podendo ser feita com as mãos em conchas ou ventosas de forma alternada e rítmica na região nas costas.

Após conseguir desobstruir as vias respiratórias imediatamente o bombeiro levou a criança para o Hospital Municipal onde ficou aos cuidados do medico Dr. Emerson. A criança que estava na casa da avó passa bem e não corre nenhum risco, familiares logo após o susto enalteceram o trabalho do bombeiro que rapidamente se prontificou em salvar a criança.