Bombeira civil que matou companheiro ex-morador em FÁTIMA DO SUL é solta após audiência de custódia

Faca usada no crime ocorrido no Jardim Santo André - Foto: Osvaldo Duarte

A bombeira civil Luciane Aparecida Alves, 29, responderá em liberdade pelo assassinato do seu companheiro Rogério Muniz dos Reis, 60. O caso ocorreu na noite de domingo (5), na rua Humaitá, no Jardim Santo André, em Dourados. Luciane atingiu o homem com golpe de faca no pescoço.

A acusada chegou a ser presa em flagrante pelo crime e autuada por homicídio doloso – quando há a intenção de matar -, porém, acabou liberada na tarde de hoje (6) em audiência de custódia.

O Crime

Segundo informações da Polícia Civil, o casal estava morando junto há seis meses, e o relacionado era marcado por muitas brigas e discussões e na noite de ontem após voltarem de um churrasco houve nova discussão na presença de uma filha menor.

Durante a discussão a mulher jogou o celular do companheiro no chão, quando ele tentou agredi-la, momento que ela se apoderou de uma faca e desferiu apenas um golpe que atingiu o pescoço da vitima.

Luciane socorreu o companheiro após o golpe, enquanto a filha acionava o Corpo de Bombeiros, mas quando a guarnição chegou ao local Rogério já estava morto.

A mulher foi levada para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados e alega legitima defesa.