BNDES e BB barram recuperação e usina pode fechar 5 mil empregos em MS

O plano de recuperação judicial apresentado pela Usina São Fernando, localizada em Dourados, foi rejeitado pelos chamados ‘credores de garantia real’, o Banco do Brasil e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social), o que pode levar ao fechamento da empresa caso a Justiça não aceita a proposta de leilão.

Segundo a assessoria da empresa contratada pela usina, de propriedade da família do pecuarista José Carlos Bumlai, a proposta previa o leilão de UPI (Unidade Produtiva Isolada) com pagamento de 100% dos créditos e R$ 80 milhões à vista para os dois bancos.

Na prática, a empresa venderia, em leilão, parte de seus bens, os principais ativos, para tentar valorizar suas ações, seu valor de mercado, e aumentar o número de eventuais novos compradores interessados, o que aumentaria o preço desses mesmos ativos.

O total da dívida é de R$ 1,3 bilhão, e o plano previa uma redução para cerca de R% 950 milhões a partir de um desconto a alguns credores, que, segundo a usina, concordaram com deságio.

A consultoria contratada pela empresa da família Bumlai ainda destacou que a usina requereu em assembleia que o crédito do Banco do Brasil não fosse considerado. De acordo com o Jornal Valor Econômico, já há mais de um interessado em participar do leilão.

Ainda segundo a empresa, a usina está em pleno funcionamento e caso o plano de recuperação judicial apresentado seja, de fato, frustrado, um eventual fechamento pode encerrar 1200 empregos diretos e outros 4 mil indiretos na cidade de Dourados.