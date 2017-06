Bife na chapa termina em acidente e criança de quatro anos morre

Uma menina, de 4 anos, morreu depois de ter parte do corpo queimado durante um acidente com bife na chapa. Sophia da Silva ficou cinco dias internada na Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande e não resistiu aos ferimentos.

Segundo o avô, que preferiu não se identificar, na sexta-feira (26) o irmão mais velho de Sophia - um adolescente de 14 anos - fazia bife na chapa para um grupo de amigos quando ocorreu o acidente.

De acordo com as informações, sem que ninguém visse Sophia brincava com álcool próximo da chapa. O vasilhame explodiu e as chamas atingiram a criança.

A menina foi socorrida e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. Ela teve 15% do corpo queimado e foi levada para a Santa Casa.

Sophia ficou cinco dias internada e morreu por volta das 11 horas dessa quarta-feira (31). Nesta quinta-feira (1º), familiares participam do velório e do enterro que será à tarde, na Vila Moreninhas.