Bebê de um ano é atropelada e morre em estacionamento de condomínio

Uma criança, de 1 ano, morreu na noite desta quarta-feira (8) depois de ser atropelada em frente a um condomínio, na Vila Carlota, em Campo Grande. Ela foi atropelada por um visitante do local.

Mãe e filha tinham se mudado nesta quarta-feira (8) para o local, e por volta das 22 horas a menina estava no pátio, quando um visitante, amigo de um morador, estava saindo e acabou atropelando a criança.

De acordo com informações, ao sair com o carro ele não viu que a menina estava na frente, por causa, de sua baixa estatura. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o resgate da menina.

Foi feita tentativa de reanimação, por aproximadamente 40 minutos, mas a criança não resistiu e morreu no local. Foi feito teste do bafômetro no motorista e constatado que ele não estava embriagado, sendo o resultado negativo. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.