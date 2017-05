Bêbado, condutor é preso por causar acidente e tentar matar motorista a tiros

Jeová Ferreira Lima, 57 anos, conhecido como 'Vasco', foi preso por conduzir veículo sob efeito de álcool após se envolver em acidente e tentar matar o outro motorista, por volta das 19h de ontem (11), na Rua Panônia, no Jardim Montevidéu, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima de 33 anos contou que seguia em um veículo GM Vectra, quando no cruzamento com a Rua Manduba foi atingido pelo GM Corsa, conduzido pelo autor que invadiu a preferencial. Ninguém ficou ferido.

A vítima, então, desceu do veículo e questionou sobre os danos que tinham sido causados na colisão. Visivelmente embriagado, o autor disse que tinha compromisso e iria embora. Com medo de ficar com o prejuízo, o condutor tirou a chave do veículo de Jeová, momento em que começou a confusão.

O autor sacou um revólver e disparou em direção a vítima, que não foi atingida. O condutor entrou em seu veículo, saiu do local e acionou a Polícia Militar. Enquanto isso, Jeová fez mais dois disparos.

A vítima só voltou após a chegada da equipe policial. O autor tentou fugir, mas foi preso escondido em uma área de mata na região. A arma não foi encontrada. No carro do autor, foi encontrada munição de calibre 38.

Jeová confessou que se envolveu em acidente, mas acusou a vítima de ter dado os disparos. Contudo, testemunhas afirmaram que Jeová foi quem atirou. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado foi positivo de 0,78 miligrama de álcool de litro. Jeová foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.