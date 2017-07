Batayporã - Ladrão volta ao mesmo lugar para praticar furto e acaba dominado pela vítima

Jovem identificado como M.C.O., de 23 anos, foi contido pelo dono da padaria até a chegada da Polícia Militar - Foto: Divulgação PM

Um jovem de 23 anos, identificado como M.C.O., acabou preso após ser dominado pela própria vítima quando foi flagrado no interior de um estabelecimento comercial em Batayporã. As informações apuradas pela reportagem do Nova News apontam que a ação aconteceu na madrugada desta quinta-feira (27) em uma padaria localizada na Avenida Antônia Espinosa Mustafá, na área central da cidade.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo proprietário da padaria, de 29 anos, ao relatar que teria flagrado dentro do estabelecimento um ladrão tentando subtrair produtos e dinheiro e acabou conseguindo detê-lo.

De imediato, os policiais foram para o endereço, onde, em contato com o empresário, foram informados que na data anterior, ele teria dado falta de R$ 50,00 do caixa, e que ao verificar a grade de uma das janelas, percebeu que a mesma estaria danificada. Como não conseguir arrumar a tempo, o dono da padaria conta que decidiu dormir na empresa a fim de cuidar para que ninguém a furtasse.

Sem imaginar que a história pudesse de fato se repetir, a vítima foi surpreendida pelo ladrão por volta das 03h15 desta quinta-feira (27), quando o acusado pulou a janela. O dono da padaria conseguindo detê-lo até a chegada da polícia.

Questionado sobre o fato, o infrator confessou o furto praticado no dia anterior e disse que voltou à padaria para furtar mais dinheiro ou produtos. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Batayporã. O estabelecimento onde ocorreu o fato fica a cerca de 50 metros do 3º Grupamento da Polícia Militar de Batayporã.