Bataguassu: Homem morre afogado enquanto pescava no Rio Pardo

Um homem morreu afogado, próximo ao porto do Rio Pardo, em Bataguassu. O corpo de Thiago Luiz Batistelli, de 33 anos, foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (12). Ele estaria pescando às margens do rio, quando por motivos desconhecidos, teria caído nas águas.

De acordo com as informações do site Da Hora Bataguassu, um popular teria avistado a situação e acionou o Corpo de Bombeiros, porém quando os militares chegaram até o local, o corpo teria desaparecido no rio.