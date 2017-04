Bandidos trocam tiros com a polícia e um acaba morrendo na Capital

Na noite desta terça-feira (11), Luiz Fernando Cândido de Souza de 28 anos morreu em uma troca de tiros com policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar, em Campo Grande, depois do roubo de uma motocicleta e perseguição pelas ruas da cidade.

Os policiais receberam a informação de um roubo ocorrido no Bairro PAULO Coelho Machado, quando uma motocicleta foi roubada de um homem de 33 anos, que estava em uma lanchonete da região.

Ele disse aos militares que os autores estavam armados e eram muito violentos, e teriam efetuado disparos fugindo logo em seguida. Durante rondas na região, os militares receberam a informação de outro roubo que tinha acabado de ocorrer.

Em diligências, os policiais encontraram os suspeitos em uma motocicleta dando ordem de parada, que não foi obedecida pelos ladrões que fugiram em alta velocidade pela Avenida Campo Nobre.

Durante a perseguição, os ladrões efetuaram disparos contra os policiais que continuaram com a perseguição. Já na Rua Esther de Assunção, o garupa da motocicleta pulou com o veículo em movimento e o condutor acabou perdendo o controle da moto e caiu no chão.

Ao cair no chão, o autor passou a efetuar disparos contra os policiais que revidaram com tiros. Durante a troca de tiros Luiz Fernando foi atingido, sendo levado pelo Batalhão de Choque, que prestou apoio aos militares, para o hospital não resistindo aos ferimentos e morrendo em seguida.

O adolescente de 17 anos que estava na motocicleta junto de Luiz ficou com ferimentos nas pernas e na cabeça, sendo levado para a Santa Casa da Capital onde permanece internado. As vítimas dos autores reconheceram os ladrões através de fotos, e o caso foi registrado como roubo.