Bandidos rendem família em casa para roubar e ferem homem com tiro em Jardim

Três bandidos invadiram uma casa e renderam família, exigindo dinheiro. O dono da casa entrou em luta corporal com um dos assaltantes e foi ferido com um tiro na perna. O crime aconteceu às 01h50 desta terça-feira (2) na Vila Camisão, em Jardim, distante 233 km de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, casal de idosos, uma mulher de 76 anos e um homem de 83, estava dormindo em um colchão na sala, quando bandido armado acordou a idosa anunciando o assalto. Ele mandou a mulher ficar quieta, porém, ela deu um chute no homem e conseguiu gritar.

O dono da casa, filho da idosa, ao ouvir o grito saiu do quarto e foi surpreendido por dois bandidos no corredor da casa. Um dos bandidos anunciou o assalto e disse que queria o dinheiro.

No desespero, a vítima deu um soco no rosto do bandido armado e entrou em luta corporal, quando foi atingido por um tiro na perna. Após o disparo, os três assaltantes fugiram da casa pulando o muro, levando uma bolsa com dinheiro.

A Polícia Militar foi acionada e na residência, encontrou a família. Os policiais notaram que a casa não foi arrombada, apenas uma das portas da cozinha estava encostada com a chave pelo lado de fora.

A dona da casa, esposa do homem ferido, relatou que a chave encontrada na porta tinha sumido há três meses. Uma cápsula deflagrada de calibre 9 milímetros foi encontrada no chão da sala.

Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital. Ele não corre risco de morte.