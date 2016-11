Bandidos fazem comerciantes de reféns e levam três caminhonetes em Ponta Porã

Pelo menos cinco bandidos armados fizeram reféns e roubaram três veículos no início da tarde de hoje (21) em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande.

Os proprietários dos veículos chegaram a ser feitos de reféns e ficaram na mira de armas. Entre as vítimas estaria o irmão do vereador Bruno Alberto Gonzales de Reichardt (PMDB).

A polícia ainda não divulgou informações sobre os assaltos, mas de acordo com o site Porã News, o arrastão ocorreu na Rua Sete de Setembro, na área central de Ponta Porã.

Foram roubadas uma caminhonete Toyota Hilux placa BUF 808, do Paraguai, uma S10 e uma picape Fiat Strada, cujas placas ainda não foram divulgadas. Além do vereador, as outras vítimas são dois comerciantes da área central da cidade.