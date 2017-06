Bandidos armados fazem arrastão em hotel e roubam R$ 3 mil reais

Hóspedes e funcionários de um hotel foram rendidos por três homens, dois deles armados, na madrugada de ontem (14) em Sidrolândia, conforme informações do site Região News. Os bandidos roubaram os clientes que estavam na portaria, renderam o recepcionista e na fuga trancaram as vítimas nos quartos. No total, aproximadamente R$ 3 mil em dinheiro foram levados.

Ainda conforme o site, um homem que aparentava ter 60 anos entrou na recepção e se identificou como hóspede, logo após o atendimento ser iniciado dupla armada e encapuzada entrou no estabelecimento rendendo um funcionário e um cliente que estavam na recepção.

Um dos alvos dos criminosos eram dois caminhões que estavam estacionados no pátio do hotel, eles chegaram a ameaçar bater na porta dos quartos para saber quem eram os proprietários, porém acabaram desistindo.

Assaltos a estabelecimentos comerciais estão acontecendo com frequência em Sidrolândia, há seis dias um supermercado foi alvo da ação de bandidos, cerca de R$ 2.500 reais foram roubados.