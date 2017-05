Bandido atira antes de anunciar assalto de caminhonete

Criminoso atirou antes de anunciar assalto de caminhonete em Amambai, a 352 quilômetros de Campo Grande. Na fuga houve troca de tiros, antes do veículo ser recuperado sem placas.

Policiais foram informados, na terça-feira (2), de que condutor de 68 anos havia sido abordado por homem armado no cruzamento da Avenida Manvailer com Rua João Carlos Guazina.

Tiro foi disparado pelo criminoso, que entrou na GM S-10 pela porta traseira do passageiro, antes de informar o roubo e exigir que a vítima acelerasse rumo a cidade vizinha de Tacuru.

Aproveitando tráfego intenso próximo de mercado, no entanto, o condutor optou por desligar e sair do veículo no meio da rua e deixando para trás as chaves no contato.

Informada do caso, a Polícia Militar montou barreiras na MS-289. Em alta velocidade o suspeito tentou atropelar os agentes, além de trocar tiros durante a interceptação.

Houve, então, perda de controle da direção da caminhonete. Esta saiu da pista com pneu deslocado, caindo em barranco às margens da rodovia. O suspeito conseguiu fugir em mata.

No registro policial, por roubo majorado pelo emprego de arma, os policiais pontuaram que o veículo foi recuperado sem as placas de identificação e entregue na delegacia local.