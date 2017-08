Baleado ao tentar fugir de presídio detento morre em Três Lagoas

Lucas Gustavo

Morreu, 30 minutos depois de dar entrada no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, o detento Leonardo Ponciano de Melo, de 40 anos. Ele foi baleado por policiais militares enquanto tentava fugir do Presídio de Segurança Média, em que cumpria pena. O fato aconteceu na madrugada desta quinta-feira (31).

Leonardo chegou a ser socorrido ainda na unidade de detenção pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na tentativa de fuga ele estava acompanhado de Carlos Michel da Silva que, durante os disparos, voltou para o pavilhão. Mais tarde, o preso acabou identificado por agentes e, agora, foi isolado em regime disciplinar.

Em nota enviada ao Perfil News, a Agência de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou que os dos internos serraram a grade da cela em que estavam. A intenção da dupla era pular o alambrado do pavilhão e, em seguida, o muro da penitenciária.

Leonardo se encontrava preso desde o dia 5 de janeiro acusado de latrocínio – roubo seguido de morte -. A vítima foi Rosalvo de Oliveira Nogueira, de 56 anos, e o crime ocorreu em 31 de dezembro do ano passado. O homem foi assassinado com socos, chutes e golpes de faca. O acusado se apossou de R$ 50 do morador.