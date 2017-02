Autor de furto de moto em Fátima do Sul é preso em flagrante em Vicentina

Um jovem foi preso na manhã desta terça-feira (07) após furtar uma motocicleta BIZ 125 ES/HONDA Ano: 2016/2016, do interior de uma residência, localizada na Avenida 09 de Julho, na cidade de Fátima do Sul.

O furto ocorreu durante a madrugada, quando a vítima dormia na sua residência acompanhada de sua irmã. Ao se levantar na manhã de hoje, percebeu que a motocicleta não se encontrava no local que havia sido guardada.

Diante dos fatos a vítima se dirigiu a até a Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul, onde registrou a ocorrência de furto, informando que não houve testemunhas que presenciaram o fato e que no local não possui sistema de monitoramento de câmeras.

Já no Distrito de São José, no município de Vicentina, Policiais Militares realizavam rondas nas proximidades do cemitério, quando abordaram o autor do furto Maicon Garcia de Alencar, de 21 anos, transitando com a motocicleta Biz, onde o autor tentou enganar os agentes dizendo que a motocicleta era de sua irmã.

Já de posse dos documentos pessoais da vítima que se encontrava do baú da moto Biz, policiais então indagaram o autor, qual seria o nome da suposta irmã, momento em que o autor disse que não sabia.

Ao checar os dados da motocicleta foi constatado que havia o registro de furto ocorrido em Fátima do Sul.

O autor estava preso pelo crime de furto e outros delitos e havia sido colocado em liberdade no dia 01 de fevereiro. Maicon possui uma extensa ficha criminal, aonde vem cometendo delitos desde 2012.

O autor segue preso na Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul.