Austrália. A morte do maior crocodilo de Queensland e a guerra que aí vem

O crocodilo tinha 5,20 metros e era um dos maiores visto nos últimos 30 anos POLÍCIA DE QUEENSLAND

Um enorme crocodilo de água salgada, um dos maiores já visto no estado australiano de Queensland, foi encontrado morto esta quinta-feira com um tiro na cabeça. A polícia e os agentes ambientais daquele estado estão a investigar o assassinato do animal de5,20 metros.

O réptil foi levado para uma quinta de crocodilos em Koorana, onde vai ser enterrado depois de concluída uma autópsia. O dono da quinta, John Leaver, disse à Australian Associated Press que há 30 anos que não era apanhado um crocodilo de cinco metros.

“Podem ter existido outros mortos em sítios selvagens de que nós não temos conhecimento, mas de todos os que eu vi nas últimas três décadas, este é o maior”, afirmou Leaver. O zoólogo, que dirigiu um serviço de remoção de crocodilos durante 20 anos, acrescentou que o maior que viu antes deste foi nos anos 80 e tinha 4,95 metros.

Ainda assim, John Leaver disse que, no século passado, não era anormal encontrar répteis deste tamanho em Queensland. Na altura, antes de ser declarado ilegal, os habitantes locais costumavam matar crocodilos com quatro metros ou mais.

As autoridades acreditam que o crocodilo pode ter estado morto durante alguns dias até uma pessoa o ter visto flutuar e ter alertado os agentes. A bala causou um grande buraco na cabeça do animal e John Leaver garante que o tiro veio “de uma caçadeira com um calibre bastante grande. Eu diria que alguém se sentiu bastante ameaçado”.

Mas com a morte deste crocodilo, que era o macho alfa daquele rio, os animais mais jovens vão agora lutar pelo controlo do território. Michael Joyce, diretor do departamento do Ambiente e da Proteção da Herança de Queensland, alertou para o facto de os restantes animais poderem ficar mais hostis até ficar estabelecido quem é que manda. “Eles não ficam necessariamente mais agressivos com estranhos. Mas esperamos que as pessoas sejam sábias no que toca a crocodilos num país de crocodilos e sejam extra vigilantes”, recomenda Joyce.

Michael Joyce garantiu que os agentes ambientais vão monitorizar a zona para ver o que acontece e descobrir quem se torna o macho dominante, assinalando que “isto tudo pode acabar em 24 horas; outras vezes, pode levar meses até vermos uma ligeira movimentação na população”.

O crocodilo tinha, garantidamente, entre 80 a 100 anos. O maior do mundo vive em cativeiro no norte da Austrália, chama-se Cassius e tem5,48 metros. Lolong, um réptil filipino, tinha 6,16 metros e era o maior do mundo até morrer em 2013.