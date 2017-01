Aumento da demanda de drogas sintéticas deixa polícia em alerta

Apreensão recente de Ecstasy, LSD e outras drogas, feita pela equipe da Denar - Divulgação

Campo Grande está sendo palco de aumento do tráfico de drogas sintéticas, especialmente o ecstasy e LSD. Em menos de um mês, várias apreensões ocorreram na cidade e esse crescimento da demanda está colocando a polícia em alerta. Os indícios são consumo mais frequente desse tipo de droga.

Conforme investigadores do setor, nos últimos meses tem havido elevação do comércio e consumo principalmente de ecstasy e LSD. São as chamadas drogas sintéticas, por serem o resultado de produção, em laboratório, a partir de uma ou várias substâncias químicas que estimulam ou deprimem o sistema nervoso central.

O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, admitiu, ontem, a existência do problema, e disse que a polícia está monitorando a situação. Segundo ele, os últimos números indicam que, realmente, as sintéticas, que têm efeitos devastadores, estariam entrando no Mato Grosso do Sul de uma forma mais intensa, ganhando espaço entre as drogas tradicionais, como a maconha e cocaína.