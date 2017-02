Atual marido é suspeito de matar o ex a tiros após ameaças e discussão em MS

Na manhã de segunda-feira (20), Norimar Gastão Dutra Loureiro Junior foi assassinado com dois tiros em Rio Negro, cidade a 163 quilômetros de Campo Grande, na região norte do Estado. Ele foi morto na frente de uma borracharia da cidade e o proprietário da loja seria o autor do crime.

Conforme informações da polícia, há suspeita que se trate de crime passional, já que o suspeito de cometer o crime é atual marido da ex-mulher da vítima. Norimar foi assassinado com dois tiros, um no peito e outro no rosto, e equipes policiais estiveram no local.

Segundo o site Edição MS, Norimar teria ido até a borracharia, tirar satisfação com o proprietário por conta de ameaças. Os dois teriam discutido quando, de acordo com testemunhas, o criminoso sacou um revólver calibre 38, atirou e fugiu.

O caso é investigado pelo delegado José Roberto de Oliveira Junior, de Rio Verde e não há informação se o autor já foi localizado e preso.