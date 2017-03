Atingido por tiros na frente de auto escola revela autor do crime antes de ser socorrido

Na tarde de segunda-feira (6), um jovem de 19 anos foi vítima de tentativa de homicídio em Dourados, cidade distante 225 quilômetros de Campo Grande. Ele foi atingido por quatro tiros quando estava na frente de uma auto escola, na Vila Santo André.

Equipe da Polícia Militar foi chamada para ir até o Hospital da Vida, onde a vítima de tiros tinha dado entrada por volta das 15 horas. No local, os militares conversaram com uma testemunha, amigo da vítima. O rapaz revelou que estava em uma loja de motocicletas com o amigo, quando ele saiu e foi até uma auto escola que fica ao lado.

Quando estava na frente da auto escola, a vítima foi atingida por quatro tiros, dois no braço, um no peito e um no abdômen. Antes de ser socorrido, o jovem ainda conseguiu dizer que o autor dos disparos foi ‘Rafael Beiçola’. Ele foi encaminhado em estado grave ao hospital e o caso é tratado pela polícia como homicídio simples na forma tentada.