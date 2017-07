Ataque com serra elétrica deixa feridos na Suíça, diz imprensa

Um ataque em Schaffhausen, na Suíça, deixou ao menos cinco feridos, na manhã desta segunda-feira (24). Dois dos feridos estão em estado grave. O autor do ataque estava armado com uma serra elétrica, segundo relatos da imprensa internacional, mas a polícia não confirmou a informação.

A polícia afirmou que o incidente não foi considerado um ato de terrorismo e que o autor do ataque invadiu um prédio comercial. O suspeito já foi identificado, mas não teve sua identidade divulgada. Segundo a agência Reuters, ele fugiu da cena do crime em um carro com placas da Suíça.

A polícia fechou o centro de Schaffhausen, pequena cidade do norte de Zurique, perto da fronteira com a Alemanha.