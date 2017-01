Assaltantes inovam em método para ‘pescar’ depósito de caixa eletrônico

Quatro pessoas, entre elas uma mulher, foram identificadas em imagens de câmeras de segurança da agência bancária, que fica na Rua Coronel Antonino, como responsáveis pelo arrombamento de um dos caixas eletrônicos do banco.

De acordo com o delegado do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate) Fábio Peró, a quadrilha esteve no banco dias antes do crime para ‘preparar’ o caixa a ser arrombado. “É um método novo”, disse o delegado.

Entenda como foi feito o furto do dinheiro no caixa: os bandidos foram até a agência e bloquearam a entrada de dois caixas com um envelope para que clientes não conseguissem realizar depósitos nestas máquinas, sendo direcionados ao outro caixa eletrônico.

No domingo (22), por volta das 11 horas da manhã a quadrilha voltou e sem máscaras e com ferramentas arrombaram o caixa e passaram a ‘pescar’ os envelopes depositados neste terceiro caixa.

Ainda de acordo com informações do delegado, esta seria a primeira vez que uma ação deste tipo de ‘pescaria’ é feita por bandidos. “Vamos entrar em contato com outros estados para saber se existe quadrilha atuando da mesma forma”, explica.

Foram levados da agência bancária R$ 9,4 mil, entre dinheiro e lâminas de cheques. As imagens de segurança serão analisadas pela polícia.